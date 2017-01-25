Дом — интернат для престарелых в Раздолье расформирован

32 сотрудника дома-интерната для престарелых в поселке Раздолье Усольского района с завтрашнего дня остаются без работы. Учреждение расформировано, имущественный комплекс передан в муниципальную собственность. Чтобы решать проблему трудоустройства бывшего персонала соцучреждения, в поселок приехали депутаты Законодательного Собрания.

В холле дома-интерната для престарелых поселка Раздолье все также уютно, только пусто. Бильярдные шары аккуратно сложены после финальной партии, в палатах на стенах еще висит то, что было дорого постояльцам. Последних из них вывезли отсюда в конце декабря. Здание не прошло проверку на безопасность.

Владимир Родионов, министр социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области

Сегодня данное здание не приспособлено для круглосуточного проживания людей, так как есть пожарные требования. А он относится к пятому классу огнестойкости – то есть самое пожароопасное. Есть требования правительства РФ, всех надзорных органов, чтобы в системе социальной защиты населения не было учреждений с данным классом.

Решение было принято в ноябре. Сотрудники интерната тогда вышли на пикет к региональному министерству соцзащиты: другой работы в поселке не найти. Участников акции услышали и в Законодательном собрании. Сегодня депутаты в Раздолье, знакомятся с ситуацией на месте. Она такая – у 32 работников интерната, все они местные жители, это последний рабочий день. Трудовые книжки им уже вернули.

Светлана Колесникова, санитарка отделения активного долголетия ново-ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов в п. Раздолье

Вообще нам тут прекрасно работалось. У нас тут шикарный коллектив, у нас прекрасный руководитель. Сплоченный коллектив! Потому что нам есть чем дорожить. Мы тут живем. Мы любим наше учреждение. И к старикам ко всем хорошо относимся.

Где и как искать другую работу – обсуждается на встрече в местном ДК. Уже известно: 11 человек уйдут на пенсию, четверо будут устроены в местное отделение соцзащиты и комплексный центр. Кочегары, сторожи, уборщицы в поселке себе что-нибудь подыщут. На неквалифицированный труд спрос есть. Еще до 9 сотрудников сможет принять детский сад – его планируется открыть в здании бывшего интерната.

Виталий Матюха, мэр Усольского района

Уже готова смета, мы готовы приступить к работе, как только из департамента придет право собственности на данное учреждение – мы сразу же заходим. Временные рамки? Завтра мы подписываем акт приема-передачи, две недели на департамент – и в бой, как говорится.

В бою легко не бывает. После многих лет ухода за стариками нужно перестраиваться на детей. Есть и другой вариант – взять работу на дом. Принять одинокого престарелого человека в семью, заботиться о нем и получать за это выплаты из бюджета. Депутаты считают: со стороны закона в целом проблем нет.

Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранения и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области

Мы готовы устранить те правовые пробелы, которые препятствуют этому. Это общемировая тенденция – не концентрировать нетрудоспособных, одиноких людей в неком доме-интернате, а размещать их в семьях, особенно у тех, кто готов к этому морально и кто имеет профессиональный навык. А здесь 16 лет обслуживали этих людей.

Депутаты также посетили местную школу. Она находится в здании бывшего детского сада, в ней учится 130 детей. Накануне уроки были сокращенными – из-за морозов температура в классах опустилась до 12 градусов. Нужно ставить пластиковые окна. Вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, гости обещали рассмотреть возможность возведения пристроя под спортзал. На это нужно примерно 40 млн. бюджетных рублей.

Галина Тюрнева, корреспондент новостей «Сей Час»

На встрече депутаты Законодательного Собрания с местными жителями обсудили и перспективы развития поселка Раздолье. Здесь давно существует идея о запуске производства по переработке дикоросов. Ягод и грибов в окрестных лесах достаточно. Останавливает одно – это неустойчивая и слабая электроэнергия. Однако проблема, как сегодня было заявлено, решаема. В этом году начнется проектирование новой линии электропередач, которая позволит обеспечить поселок необходимым ресурсом.