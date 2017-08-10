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Дожди и ливни на заказ

10.08.17

Искусственные дожди проходят по территории Иркутской области. Специальный самолёт Ан-26, арендованный федеральной авиалесоохраной был задействован 9 августа для того, чтобы вызвать искусственные осадки в Приангарье и Бурятии. Более 90% лесных пожаров в России действуют в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Практически все лесные территории регионов являются труднодоступными и удалёнными. В тушении также задействованы парашютисты-десантники — их более 3 тысяч человек. За минувшие сутки в Приангарье удалось ликвидировать 18 возгораний на площади более 11 тысяч гектаров.

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