Дожди и грозы в одной из квартир в Усть-Илимске

Цель вашего визита! Грамотно! — Прежде чем вот это решать… — На каком основании вы сюда явились?!! — Дружба народов 94… — Что вы тут орете, чего вы от меня хотите?!!

Когда слова закончились в ход пошли кулаки. Потасовкой закончился визит семьи Базаровых из Усть-Илимска в управляющую компанию. Супруги пришли за ответом — кто ответственный за кровлю дома в котором они живут. После проливных дождей на улице лужи высохли, а вот стены и потолок в квартире жильцов нет. Вместо ответа побои и судебное письмо

Екатерина Базарова, жительница г. Усть-Илимска.

И мне, буквально в пятницу, на прошлой неделе, 14-го числа, пришло письмо судебное. Которое я открываю, и, разумеется, у меня был большой шок. Что я, оказывается, являюсь возможной причиной того безобразия, которое за моей спиной. И что я, являюсь соответчиком по данному делу. И что, якобы я, тоже должна возмещать весь этот ущерб. Это как гром среди ясного неба — я 200 тысяч должна кому-то отдать за то, что я не делала!

Эту квартиру по договору социального найма Екатерине предоставила поликлиника, где она работает терапевтом. Однако жилье принадлежит даже не медицинскому учреждению, а областному бюджетно-коммунальному юридическому лицу. Топит не только квартиру Базаровых, но и жильцов этажом ниже. Они не раз писали в управляющую компанию жалобы.

Зоя Динер, жительница г. Усть-Илимска. А сейчас вот соберется вода — еще больше будет бежать. Видишь, мокрое всё тут.

Вместо того, что бы отреагировать на заявления, компания решила — за ремонт кровли должны платить те, кто живет на последнем, 9-ом этаже. В том, что крыша бежит виноваты они, то есть супруги Базаровы. Отсюда и сумма в судебном письме — 200 тысяч рублей. За чей счет должна быть отремонтирована крыша, стороны теперь будут решать не в драке, а в суде.