Добровольцы против поджигателей

Уже 70 добровольцев участвуют в рейдах, направленных на выявление поджигателей машин. В темное время суток они патрулируют иркутские дворы. Их главная цель — снять нарушителей на видео и передать материал компетентным органам. Как присоединиться к борьбе с пироманами, знают наши корреспонденты.

В девятом отделе полиции сегодня многолюдно. Это инициативная группа — они намерены выйти на тропу войны с поджигателями автомобилей. Скрытое патрулирование дворов Иркутска уже начали. Каждый вечер его ведут не менее 70 человек.

Адам, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

«Стал замечать, что в последнее время происходит слишком много поджогов у нас в городе, стал активно общаться с людьми, которые также к этому делу неравнодушны, у которых есть имущество ценное за которое они долгое время работали. Соответственно мы собрались спонтанно, началось все с комментариев, потом перешло все на какие-то действия.»

Чтобы действия были эффективны и не противоречили закону — сегодня обсуждают стратегию вместе с полицейскими. Последним такая помощь лишней не будет — статистика по поджогам печальная. В прошлом году в областном центре сгорело 63 машины, в этом — уже 48. Полицейские говорят: главное, что могут сделать добровольцы, это зафиксировать правонарушение и передать материал в органы.

Илья ПОНОМАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МУ МВД РФ «ИРКУТСКОЕ»:

«Если мы говорим о фиксации транспортных средств, на которых они передвигались, ибо мы видели, что они вышли из этой машины и уши. То же самое фиксации данных транспортных средств, она поможет нам установить личность этих людей. В данном случае же у нас… так скажем… криминалистического обеспечения расследования уголовного дела шагнули далеко вперед, и мы сможем идентифицировать личность данных преступников при наличии минимальных следов их преступной деятельности.»

Присоединиться к добровольцам может каждый — вне зависимости от пола и возраста. Для этого нужно обратиться в 9 отдел полиции Иркутска или найти группу активистов в социальных сетях.