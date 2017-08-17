Дмитрий Рогозин проверил «лайнер мечты»

Звуки дрели для авиастроителей — как сладкая мелодия. Ведь они создают «лайнер мечты» — так называют магистральный самолёт 21 века МС-21. Сейчас идет сборка фюзеляжа четвертого летного образца. Третий почти собран, а второй лайнер находится в Жуковском. Там проведут статические испытания. Это проверка на прочность, герметичность, нагрузки на крыло. А вот и самая первая ласточка. Она уже провела 9 испытательных полетов, достигла высоты 6 тысяч метров cо скоростью 500 км в час. Сейчас на крыльях устанавливают геометрические датчики. По программе этому образцу предстоит до 30 полетов, а по завершении машина будет перебазирована в Москву, где начнутся сертификационные испытания.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

Сейчас первый летный самолет находится на доработке. Уже в конце августа — в начале сентября его ждут следующие испытания. Проверять по нескольким параметрам — например скорость. Она составит 850 км в час.

Как идет производство российских лайнеров, сегодня проверяет заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Ему рассказывают: почти все детали — иркутского производства. Однако крылья из полимерных композиционных материалов изготавливаются в Ульяновске, а в Казани выпускаются элементы механизации крыла. «Сердце» лайнера пока американское. Однако, уже в 2019 году МС-21 оснастят новым двигателем пермского производства, который находится на разработке. Он обладает уменьшенным расходом топлива, низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ.

Олег Демченко, президент корпорации «Иркут».

В 19 году будет установлен двигатель на самолете ПД 14 , в 19 или 20 году мы можем начать испытания летные на этом самолете этого двигателя. Для того, чтобы предлагать нашему покупателю два типа двигателя. – Pratt & Whitney и ПД 14.

Глава объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов заявляет, разработка двигателя идет по плану и российский сертификат должен быть получен во втором квартале 2018 года. До этого осталось провести несколько испытаний по обледенению, забросу посторонних предметов.

Александр Артюхов, генеральный директор объединенной двигателестроительной корпорации.

Мы считаем, что установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 18 года будут обеспечены, что создает возможности осуществить поставку двигателей для начала летных и сертификационных испытаний в составе самолета МС-21. К концу 18 года.

По графику, в 2019 году намечен выпуск 30 самолетов МС-21, дальше по 70 самолетов в год. Президент корпорации уверяет — к таким объемам готовы. Ведь сейчас «Иркут» выпускает 65 самолетов Су и Як в год. Так же параллельно работают над единой инфраструктурой.

Юрий Слюсарь, президент объединенной авиастроительной корпорации.

Мы строем единую инфраструктуру, связанную сервисным обслуживанием, техническим обслуживанием, ремонтом, всей инфраструктурой, включая запчастей. Она будет в рамках дивизионной гражданской авиации на всю линейку гражданских самолетов. И МС-21 и Sukhoi SuperJet, Ил-114, Ил-96. Конечно наша задача – обеспечить для эксплуататора помимо самой техники, возможность эффективность связанная с их эксплуатацией.

МС-21 — это будущее российской авиации. Дмитрий Рогозин просит обратить внимание и на другие летательные аппараты. К примеру, есть заинтересованность партнёров из Казахстана в Ил-114. Кроме того просит адаптировать самолеты этого класса для полетов с неподготовленных аэродромов, практически с грунтовой полосы, а так же в арктическом классе предусмотреть лыжные шасси.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Тогда мы увеличим сферу применения данного самолета, который будет крайне востребован именно для того, чтобы связать субъекты нашей страны друг с другом, а так же внутри субъекта – города. Сегодня мы видим в Сибири и на Дальнем Востоке добраться можно только через Москву, что не приемлемо с точки зрения реализации прав граждан РФ на мобильность, на передвижение по собственной стране.

Что касается МС-21 на данный момент заключены 175 твердых контрактов. Уже получены авансовые платежи.