Дмитрий Рогозин прибыл в Иркутск с рабочим визитом
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Дмитрий Рогозин прибыл в Иркутск с рабочим визитом

17.08.17

Сейчас вице-премьер находится на Иркутском авиационном заводе. Дмитрий Рогозин, вместе с главой Приангарья Сергеем Левченко и директором предприятия проверяет производство самолета нового поколения МС-21. В настоящий момент на авиазаводе находится и наша съемочная группа. О подробностях визита заместителя председателя правительства Российской Федерации мы расскажем в нашей программе новостей «Сей Час» в 18:00, 20:00 и в 23:00.

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