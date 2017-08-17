Дмитрий Рогозин прибыл в Иркутск с рабочим визитом

Сейчас вице-премьер находится на Иркутском авиационном заводе. Дмитрий Рогозин, вместе с главой Приангарья Сергеем Левченко и директором предприятия проверяет производство самолета нового поколения МС-21. В настоящий момент на авиазаводе находится и наша съемочная группа. О подробностях визита заместителя председателя правительства Российской Федерации мы расскажем в нашей программе новостей «Сей Час» в 18:00, 20:00 и в 23:00.