Дети погибли на пожаре
Происшествие

Дети погибли на пожаре

18.01.17

Двое детей 2 и 4 лет сгорели на пожаре в частном доме в садоводстве Мичуринец Иркутского района. Хозяйка дома сообщила следователям, что утром оставила дома сыновей и ушла на работу. Вернувшись на обед около 13 часов увидела, что весь дом в черном дыму. Женщина кинулась звать на помощь, соседи вызвали пожарных. К приезду расчета все внутренние помещения уже были охвачены огнем. Внутри спасатели нашли тела детей. Точную причину ЧП установит следствие.

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