День печати в издательском доме «Восточная Сибирь»

В курсе последних новостей. Журналисты печатных СМИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 13 января 1703 года в Москве вышла первая русская газета «Ведомости». Журналисты изданий «Аргументы недели» и «Коммерсант» составили план на этот год.

На столе у Ольги Брайт, редактора еженедельника «Аргументы недели» свежий номер. Главный материал – развернутая статья о Байкале. Состояние природной среды – одна из приоритетных тем в работе издания, так было в прошлом году, так будет и в 2017.

Ольга Брайт, главный редактор региональных полос федерального еженедельника «Аргументы недели»

В последний год мы очень говорили, слышали об экологии. И в этом году, так как это год экологии, этой теме будем уделять особое внимание. Мы уже начали с первого выпуска, где опубликовали материал о строительстве ГЭС в Монголии с экологической точки зрения. Думаю, он будет интересен нашим читателям. Посмотрим на отклик.

Последний номер, а также номера, которые еще предстоит выпустить – обсуждаются здесь, сейчас во время планерки. Праздник праздником, а она всегда по расписанию. Планирование долгосрочное, на несколько месяцев вперед. За одним столом руководители редакций, отдела рекламы, журналисты. Причем не только сотрудники «Аргументов недели» — представлены журналы «Иркутская область», «Сибирь» и «Коммерсант». Все эти печатные СМИ входят в издательский дом «Восточная Сибирь». Для «Коммерсанта», впрочем, этот год особенный — пятнадцать лет назад было открыто региональное представительство газеты в Иркутской области.

Валентина Толстова, генеральный директор Издательского дома «Восточная Сибирь»

Для нас дата это очень серьезная. Тем более за это время мы пережили уже два кризиса. Второй все никак не закончится. И понятно, что мы старается сделать этот год заметным не только для наших читателей, читателей газеты «Коммерсант», но и для всех горожан. Поскольку предыдущие даты мы тоже отмечали и концертами, привозили монгольскую скрипачку Деги в Иркутск.

Что «Коммерсант» готовит на этот раз, журналисты и редакторы сообщать не стали. В каждом свежем номере должна быть интрига. После планерки все расходятся по своим редакциям. Отмечать некогда: каждый день читатели ждут свою газету.