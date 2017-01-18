День музейного селфи в Иркутске

Кто тут главный экспонат. Иркутск присоединился ко Всемирному дню селфи в музее. Это флешмоб мирового масштаба, суть в том, чтобы сняться на фоне того или иного произведения искусства или другого музейного объекта, выложить снимок в интернет и попытаться затмить другие подобные селфи. Музеи областного центра предусмотрели для победителей еще дополнительные бонусы, какие именно, расскажет Анастасия Цыганкова.

Сегодня это объявление неактуально. Иркутский областной краеведческий музей присоединился к акции «Всемирный день музейных селфи «. Можно совершенно бесплатно фотографироваться на фоне любых понравившихся экспонатов. Одни из первых кто сделал так называемый «самострел» на камеру смартфона – первокурсницы Полина и Лера. Они решили позировать в отделе живой природы.

Полина Широколобова, посетительница Иркутского областного краеведческого музея

Про акцию мы услышали по радио, решили прийти с подругой сюда в отдел живой природы. Сфотографироваться с живым существом, с символом года, надеюсь он принесет нам удачу. Фото выложим в Instagram.

Валерия Норвайшас, сотрудник Иркутского областного краеведческого музея

Селфи очень популярно среди молодежи. Это акция еще один повод привлечь молодежь в музей. Молодежь сфотографируется на фоне экспонатов музея, выложит в интернет, и мы привлечем еще больше людей.

Идея масштабного флэшмоба пришла с Запада. Там фотографировать себя на фоне, а иногда и в обнимку с музейными объектами начали в 2014 году. Акция вовлекла тысячи участников в разных странах. В Иркутском областном краеведческом музее день селфи впервые был в прошлом году, так что и сотрудники, и некоторые посетители успели набраться опыта. Знают, как надо снять, чтобы лайки так и посыпались.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

Залог успешного селфи – правильный ракурс и, конечно, интересный объект. В моем случае это символ года. Фотографируемся, выкладываем в интернет и ставим хэштег.

Чем больше лайков, тем выше шансы получить приз. В этом году сотрудники музея решили поощрить автора лучшего снимка. Для этого необходимо сделать селфи в одном из 6 отделов Иркутского областного краеведческого музея, вместе с общим хэштегом добавить вот этот и выложить в социальные сети. Акция продлится до 25 января, а 26 состоится награждение победителя.