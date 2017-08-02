День ВДВ в Иркутске

У Макаровых день ВДВ — праздник семейный. Вся мужская половина в сборе — отец и два сына. Тимур Макаров служил в ВДВ в начале 90-х в Прибалтике. Сын Максим вернулся со службы три года назад. Продолжить династию десантников мечтает теперь его младший брат.

Тимур Макаров, ветеран Воздушно-десантных войск.

Все-таки 90-е годы, я думаю, немного подкосили это дело, но сейчас я думаю, молодежь более осознанно стала подходить к этому вопросу и, если в процентном соотношении, то гораздо больше хотят служить.

— У вас целая династия.

— Да, это мой сын.

— Взял пример с отца, очень хотел попасть в ВДВ.

В этом году крылатая пехота России отмечает 87 лет со дня основания. По случаю торжественный митинг проходит на площади у мемориала «Вечный огонь славы». Здесь собрались более 300 десантников и представителей войск специального назначения из Иркутска, Ангарска и Шелехова.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Вы многие участники событий, которые требовали от вас проявления мужества, стойкости и героизма. Огромное вам за это спасибо и низкий поклон от жителей Иркутской области и, я думаю, что от жителей всей России. Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Многие из вас отслужили, но и на гражданке вы являетесь примером для подрастающего поколения, пусть люди знают, какого оно быть лучшим, быть впереди, быть на острие. я всех вас поздравляю, от всей души… Слава ВДВ! Ура, ура, ура!

Удостоверения «Союза десантников России», а также медали «За боевые заслуги», «Воинское братство» и «Спецназ России» торжественно вручили участникам митинга от иркутской организации «Союза десантников». После чего, в память о тех, кто не вернулся из боя, возложили цветы к вечному огню. И торжественным шествием голубые береты прошли по главным улицам областного центра к острову Юность, где представители элитных войск исполнили военные песни.