Дело «Боярышник»: число задержанных растет

Еще четыре человека по делу об отравлении «Боярышником» взяты под стражу. В Иркутске на заседании Ленинского районного суда накануне разбирали дело по оставшимся 7 из 19 фигурантов дела. Одному выбрана мера пресечения — домашний арест. Еще двоим подсудимым перенесли заседание на 72 часа. Рассматривать дела обвиняемых начали ещё в пятницу. Большинство из них под домашним арестом, 6 под стражей. Задержанные – это поставщики, владельцы магазинов и продавцы. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова.

Карина Головачева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Иркутской области

Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступали обращения о незаконной реализации на территории области указанной спиртосодержащей продукции, а также введение запрета на розничную продажу концентрата для принятия ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов. Соответственно, следователями Следственного комитета против него возбуждено уголовное дело по факту «Халатность».

За выходные оперативниками был обнаружен склад метилового спирта, который использовался для изготовления Боярышника». Изъято более 10 тонн продукции и более 6 тонн стеклоочистителя. Как сообщили в Следственном комитете Иркутской области, на данный момент в регионе выявлены и перекрыты все каналы распространения спиртосодержащей жидкости.