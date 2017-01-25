Делом ангарского маньяка занялись следователи из Москвы

Дело ангарского маньяка Михаила Попкова передано московским следователям. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета. Кроме того, продлены сроки прохождения подозреваемым судебно-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что Попков будет находиться в стационаре до 25 января. Напомним, экс-полицейский из Ангарска сознался в новых убийствах: сейчас по 47 эпизодам следствием вынесено обвинение, еще по 12 материалы будут готовы в ближайшее время. Два года назад Михаил Попков уже был осужден за совершение 22-х убийств. Суд приговорил его к пожизненному заключению.