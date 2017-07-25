Делить небо придется владельцам квадракоптеров

В такую погоду полет квадрокоптера не возможен. У него не защищена электроника. Но как только дождь заканчивается, Анатолий Архипенко поднимает аппарат. Это демонстрационный полет над полем. На первый взгляд дрон похож на детскую игрушку. Только на самом деле в небе запрограмированный ведооператор. Ему задается курс, а управляется и координируется он с земли.

Анатолий Архипенко, внешний пилот дрона.

Для частных полетов много сложностей, связанных с тем что необходимо подать заявку за пять дней, и не всегда это получается и будет получаться. Есть люди, которые только только купили дроны, им нужно проходить конечно обучение, получать разрешения, согласования.

Полеты на этом поле были заранее согласованы с администрацией города. По факту в небе можно находиться только так — с разрешения. Но в этот раз хоть и документы все есть, но с погодой угадать не получилось. В этом и есть минус новых правил, согласно которым заявка подается за несколько дней до нужной даты.

Максим Квикин, оператор беспилотника.

Ничего сложного в регистрации о полете нет, просто указываем квадрат полётов, подаём заявку, получаем ответ, и всё. Вроде никогда не было, что бы не пускали. Наши полёты не согласуются с большой авиацией, потому что у нас с земли до высоты максимум 300 метров, и мы не как с ними не пересекаемся.

Благодаря этому беспилотнику «Геоскан» геодезическая разведка местности стала намного проще и главное, дешевле. Раньше для этих же целей приходилось в небо поднимать самолет. «Геоскан» позволяет выполнять больший объем работ за меньшее время. Он может подняться в небо на высоту до до 3 тысяч метров.

Сейчас у беспилотников много задач — они мониторят лесные пожары, отслеживают нарушителей в заповедниках. Но для каких бы целей не приобретались дроны, управлять ими должен профессионал. В дальнейшем для всех пилотов планируется ввести обязательное обучение.

Андрей Крылов, заместитель начальника центра планирования и координирования по использованию воздушного пространства по Иркутской области. В воздушном пространстве становится мало места. Происходит реальная угроза воздушным судам гражданской авиации. Были такие случаи когда на курс к вертолету вылетал БПЛА и создавал реальную ему угрозу.

Только чтобы исключить подобные ситуации, было разработано специальное постановление правительства. Беспилотные летательные аппараты весом более 30 килограммов должны иметь специальные сертификаты. Но на практике видно, оно требует тщательной доработки.

Сергей Полынцев, начальник территориального отдела Росавианадзора по Иркутской области.

Порядок получения и выдачи сертификатов регламентируется постановлением правительства, в настоящее время откровенно он не разработан. в данный момент у нас очень много владельцев БПЛА менее 30 кг, основная масса. Они не подлежат сертификации, но они используют воздушное пространство.

Использовать беспилотные летательные аппараты без специального разрешения теперь запрещено как над городом, так и над глухой тайгой. Нарушителей порядка в воздушном пространстве ждут штрафы. Эти цифры варьируются от 3 до 300 тысяч рублей. Следить за исполнением предписаний пилотами будет полиция.