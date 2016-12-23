Дед Мороз поздравил юных хоккеисток

Чудо приходит к тем, кто в него верит. Сегодня Дед Мороз пришел к участникам турнира по хоккею с мячом на призы благотворительного фонда Матиенко. Как и положено, новогодний волшебник поздравил спортсменов и вручил им подарки. Автором предновогодней сказки стал депутат Законодательного собрания, руководитель Иркутского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Владимир Матиенко.

На льду катка 75-ой школы пять команд. Разминка перед первым матчем. Здесь сегодня стартует серия зимних игр в хоккей с мячом на призы Фонда Матиенко. Соперники — молодые люди и девушки. Последние, вдохновленные успехами чемпионок мира из иркутской команды «Рекорд», теперь к каждому матчу готовятся особенно.

Виталина Хвойнова, воспитанница ДЮСШ «Рекорд»

Самая сложная команда на данный момент — это «Байкал-Энергия», мальчики. На мой взгляд, нужно прикрывать друг друга, за каждым, у кого мячик оказался — сразу под ним ехать. А если потерял — то сразу отбить, выбить.

Азы командной работы знают все игроки. Даже самые юные настроены на победу. Такие турниры на призы Фонда Матиенко теперь будут проходить каждую неделю в разных районах Свердловского округа. Матч состоится и в следующие предновогодние выходные. Как хоккеистки отметят приход 2017-го известно.

— Я просто хочу у бабушки провести его отлично!

— А в Деда Мороза верите?

— Я — да! да!

— Кто такой Дед Мороз?

— Это дед с большой бородой белой! Он подарки приносит только хорошим детям! Он добренький!

Все перечисленное — про него. И борода, и подарки на месте. В роли новогоднего волшебника депутат Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Это традиция. Уже больше 10 лет в декабре он становится Дедом Морозом для иркутских детей.

Владимир Матиенко, депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель фракции «Гражданская платформа»

Перед самым Новым Годом надеваю с удовольствием костюм Деда Мороза. Мы приезжаем либо в многодетные семьи. Или как сегодня приехали на этот прекрасный турнир. Погода прекрасная! Ребятишки прекрасные, все довольные! Сказали, всю зиму будут играть в хоккей, зима закончится — будут играть в футбол! Поздравляю всех телезрителей с наступающим Новым Годом, дай Бог всем нам здоровья, счастья, удачи. Пускай наши ребятишки занимаются спортом на радость всем нам.

Дед Мороз приходит не только к будущим звездам русского хоккея, но и ко всем, кто верит в чудо. В праздничном маршруте помощников волшебника — около 90 многодетных семей округа. Вместе с традиционными продуктовыми наборами от фонда Матиенко они получат и подарки к Новому Году.