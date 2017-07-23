Двухмоторный самолет-амфибия упал в Иркутской области

Утром 23 июля, при заходе на посадку, самолет Л-42 упал в озеро Медвежье Иркутской области. На борту находилось трое человек — пилот и двое пассажиров. В настоящий момент все доставлены в больницы г. Кызыл. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, двое человек находятся в удовлетворительном состоянии.

В результате происшествия самолет затонул. Уже известно, что воздушное судно выполняло частный полет. Расследование причин падения самолета проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.