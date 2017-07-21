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Два пожара произошли минувшей ночью в Иркутске

21.07.17

Эти кадры сняты камерой видеонаблюдения в 130-м квартале. Видно, как человек уверено подходит к зданию и не раздумывая выливает содержимое ведра в окно. И тут же вспыхивает — и деревянный дом, и сам поджигатель. Охваченный огнем, мужчина скрывается с места происшествия.

Андрей Иванов, представитель ГУ МВД по Иркутской области.
В 4 часа утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил поджег здания в 130-м квартале города Иркутска. В настоящее время проводится весь комплекс розыскных мероприятий, мы разыскиваем данного гражданина. Изъят ряд вещественных доказательств они направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Вот что осталось от здания. Здесь находились офисы одной из финансовых компаний города и охранного агентства. На место происшествия прибыло 5 пожарных расчетов. Ликвидировать возгорание удалось за 15 минут. Спасатели говорят: большей части зданий в зоне исторической застройки присвоена 5- я степень огнестойкости — они слабо защищены от пожара.

Иван Константинов, заместитель начальника службы пожаротушения 2-го отряда федеральной противопожарной службы Иркутской области.
Сложность — сильное задымление было и кровля металлическая, то есть нет на данной кровле не было слуховых окон, пришлось вскрывать крышу и подавать стволы на тушение. Так же с разницей в минуту поступило сообщение о загорании по адресу Лермонтова 63а, там предварительная причина поджег.

При чем на Лермонтова горел офис той же самой компании. Что стало причиной одновременного возгорания зданий фирмы в разных частях города — установят следователи. После того, как задержат нарушителей. По мнению полицейских, как минимум один из них далеко уйти он не мог, так как получил сильные ожоги.

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