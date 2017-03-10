Два новых уголовных дела возбуждено в отношении бизнесмена Олега Геевского
Иркутск Происшествие

Два новых уголовных дела возбуждено в отношении бизнесмена Олега Геевского

10.03.17

Два новых уголовных дела возбудили следователи в отношении бизнесмена Олега Геевского по фактам легализации незаконно приобретенных земельных участков. Напомним, ранее на него уже было заведено три дела по статье о мошенничестве за приобретение прав на земельные участки в Иркутском районе, которые принадлежат государству и находятся в бессрочном пользовании у Иркутского государственного аграрного университета. В отношении обвиняемого Кировским районным судом Иркутска избрана мера пресечения. 1 марта Олега Геевского отправили под домашний арест.

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