Двадцать детей утонуло этим летом в Приангарье

На катере до места массового отдыха. Сотрудники ГИМС идут к отдыхающим на так называемых квадратах. Это излюбленная зона отдыха иркутян. Купание здесь официально запрещено. Тем не менее в воде десятки отдыхающих. Как результат — в этом году утонули трое человек. Но даже это не повлияло перебраться на санкционированный пляж.

Алена Наборакшина, жительница г. Иркутска.

Были там, нам не понравилось, официальный пляж. А здесь вода теплее и чище.

Алена здесь часто отдыхает со своими детьми. Говорит, предпринимает все меры безопасности, но самое главное, по словам мамы — не спускать глаз с ребенка. К сожалению, далеко не все такие внимательные родители. В этом году 20 детей не вернулись домой после купания. Последний случай произошел в Тулуне, там взрослые не доглядели за 3-х летним мальчиком, который пропал на пляже, позже его тело нашли в водоеме.

И обязательно внимание за детьми, статистика у нас плачевная, в городе 16 человек погибло, из них трое детей.

Недопустимо совмещать алкоголь с заплывами, а дети должны быть обеспечены спасательными жилетами. Инспекторы ГИМС информируют о печальной статистике и напоминают меры безопасности на воде. 54 взрослых и 20 детей. Для сравнения в прошлом году несовершеннолетних было в два раза меньше.

Дмитрий Мудров, старший инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской области.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос. В прошлом году было 69 человек, из них 11 детей. В основном гибель происходит в этом месте, которое мы называем квадраты, где народа очень много. В данном месте уже трое погибших, один из них ребенок.

Распитие спиртных напитков — основная причина гибели на воде, отмечают инспекторы ГИМС. Дети гибнут все же из-за отсутствия родительского контроля. Пешее патрулирование планируют осуществлять каждый день, на всех водоемах Иркутска, посты будут дежурить с 9 до 18 часов.