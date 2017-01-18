Губернатор Приангарья — на втором месте в медиарейтинге глав субъектов СФО

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам 2016 года занял второе место в медиарейтинге среди глав субъектов Сибирского федерального округа. Медиарейтинг –информационно-аналитический продукт, показывающий, насколько действия того или иного политика находят поддержку в СМИ. По сравнению с прошлым годом Сергей Левченко в этом рейтинге поднялся на пять позиций. Как отмечает «Медиалогия», положительно на имидж главы региона повлияли его действия во время ситуации с массовым отравлением «Боярышником» в Иркутске и при авиакатастрофе ИЛ-76 в Качугском районе.