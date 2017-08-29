Государство выделило пособие для подготовки детей к школе

Более 11-ти тысяч многодетный семей Приангарья получат материальную помощь. Столько родителей уже обратились в соцзащиту за выплатой. Сколько полагается на одного ребенка и на что можно потратить деньги расскажем в следующем материале.

Жанна Горбачева — мама троих девочек. Старшая дочь Виолетта в сентябре пойдёт в 8 класс. Учебники и одежда уже есть. Сегодня для школы ей купили последнее — канцелярию. В общей сложности на подготовку к новому учебному году ушло около 10 тысяч рублей. Часть денег удалось возместить.

Жанна Горбачева жительница г.Шелехов: «Из СМИ мы узнали, что в этом году предлагают пособия для подготовки детей в школу, в размере 3 тыс.рублей на одного школьника, мы проконсультировались по списку документов, в принципе ничего сложного, достаточно было собрать справки о доходах, подтвердить, что мы подходим для назначения пособия, и все, мы подали, через 2 недели получили помощь.»

3 тысячи рублей — хоть и небольшая сумма, но по словам жительницы Шелехова, на эти деньги удалось купить школьную форму. Оставшуюся сумму потратили на тетради. Всего в Приангарье проживает более 25 тысяч многодетных семей. Подобные выплаты для них сделаны — впервые. Решение об оказании адресной помощи для подготовки детей к школе было принято в конце прошлого года губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

«На сегодняшний день обратилось 11 тысяч семей, на 25 тысяч ребятишек. В бюджете Иркутской области предусмотрено 78 млн. рублей, то есть средств хватает, чтобы оказать помощь всем семьям, кто попадает под данное постановление Правительства Иркутской области. в частности в постановлении сказано, что выплаты для подготовки детей к школе установлена для многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, где хоть один ребенок обучается в среднеобразовательной школе.»

В случае, если все дети учатся в школе, при полном пакете документов, деньги будут выделяться на каждого ученика в семье. Обратиться за двойной помощью планирует и Жанна Горбачева. Через два года средняя дочь Арина также пойдёт в школу.

Анастасия Москвитина, Константин Синицын