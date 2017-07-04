Гонки по мотокроссу, Ангарск

Трое представителей Иркутской области вошли в число лидеров на втором туре чемпионата и первенства России по мотокроссу. Соревнования прошли в Ангарске в пойме реки Китой. В них приняли участие более ста гонщиков со всей Сибири — от Омска до Читы. Самые яркие моменты гонок — в материале, подготовленном при участии наших коллег из Ангарска.

Спортивная делегация из Улан-Батора — по сути, одна семья. Трассу проходят Алтжин и Анар. Они погодки — им 12 и 13 лет. Мотокроссом занимаются ровно половину своего возраста — говорят, пошли по стопам отца

Алтджин АМГАЛАН, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:

«У нас папа занимается мотокроссом. И мы параллельно с ним. Он мастер спорта международного класса. Папа подарил мне первый маленький мотоцикл.»

Анар АМГАЛАН, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:

«Мы ведь сестры и наш папа собирал сувенирные мотоциклы. Это его хобби. Мы это всё видели, поэтому с маленького возраста увлекаемся именно мотоспортом. Починить мотоцикл я сама не смогу, на это у нас есть папа.»

Это вообще турнир семейный. Вот, например, спортсмены Ружниковы — отец Владимир и трое его сыновей. За ангарскую династию болеют поклонники на трибунах.

Светлана МАРТЬЯНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. АНГАРСКА:

«Вообще, у меня муж сам занимался мотокроссом. Он кандидат в мастера спорта. А болеем мы ходим уже 18 лет, каждый год. Май, июнь, июль, смотря когда проводятся соревнования. Естественно, всегда болеем за «наших», за ангарских, за Ружниковых.»

Возраст участников — от 5 лет и до бесконечности. Опытные гонщики выступают в категории ветераны. К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы объемом 50, 65, 85 и 125 кубов. Преодолеть дистанцию гонщики должны за время от 7 до 25 минут плюс два круга в соответствии со своей возрастной категорией. Это второй тур первенства и чемпионата России. Первый прошел в Томске.

Сергей ГУБИЧ, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

«Главные соперники — это Красноярский край, Томская область, и вобщем-то, и всё. Иркутскую область можно назвать фаворитом в классе «85 кубов». Видели первый заезд, там очень хорошо выступает Павлив. Он представляет города Братск Иркутской области.»

Два дня соревнований — и время подводить итоги. Чемпионами стали участники из Черногорска, Канска, Кемерово, Минусинка и Улан-Батора. На высший пьедестал почета поднялись и три представителя нашей области, это спортсмены из Иркутска, Братска и Усолья-Сибирского. Далее спортсменов ждут еще два этапа — 21 июля в Омске и 11 августа в Прокопьевске.