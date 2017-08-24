Главное цвет, а не марка машины

Более 100 иркутских автолюбителей приняли участие в акции ко Дню Российского флага. На площадке у академического моста собрались владельцы белых, синих и красных машин. Они выстроились в несколько рядов, создав тем самым триколор. Телекомпания АИСТ также присоединилась к акции. Служебный автомобиль синего цвета встроился во вторую колонну. Машин белого цвета приехало в несколько раз больше, чем синего и красного, поэтому некоторым автомобилистам пришлось даже отказывать. После построения, участники проехали несколько десятков метров, тем самым придав флагу динамику. Аналогичные флешмобы уже проходили в других городах страны, но флаг был статичным. Организовали акцию общественные организации города при поддержке администрации Иркутска.
Анна Сидорова, участница акции.
Узнала в инстаграм, подписалась, молодой человек сказал. Как-то собрались так спонтанно. Очень хорошая идея. Патриотизм в нас молодежи воспитывает. Мы на «Митсубиши Лансер красной.
Михауил Кудрявцев, руководитель общественной организации «Движение».
Мы за любой такой «кипишь» прикольный. Это праздник такой патриотический. Это не первый флешмоб. Мы на 9-е мая рисовали, «Иркутск люблю». Эти темы прикольные, они объединяют людей, которые не только по автоспорту, просто автомобилисты. Это интересно.
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