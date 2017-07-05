Галерею скульптуры закрыли

Старый новый дом. Скульптуры из галереи на улице Свердлова в Иркутске переезжают в другое здание. Что заставило руководство музейного комплекса потеснить экспонаты, расскажем далее.

Галина СОБОЛЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»:

«Совсем скоро из этого выставочного зала переедет его последний обитатель. Экспозицию скульптур переносят в основное здание художественного музея на улице Ленина. Все потому, что доходный дом купца Гиндина стал просто опасен для культурных ценностей.»

Подтеки и плесень на стенах здания 19 века — этот лишь малые замечания к условиям хранения экспонатов. Согласно приказу Министерства культуры России, предметы из федерального музейного фонда не должны выставляться в деревянных зданиях, за редким исключением. По мнению руководства областного художественного музея, этот дом явно не предназначен для экспонирования культурных ценностей.

Наталья СЫСОЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ им. В. П. СУКАЧЕВА:

«Это и протекание кровли, и вода, стекающая по южному фасаду, все это ведет к намоканию конструкции, и возникают аварийные ситуации. И так, как здание не сдано в эксплуатацию, недоделки в нем не устранены, включая систему электроснабжения, кондиционирования, возникают аварийные ситуации, угрожающие сохранности предметов, включенных в музейный фонд Российской федерации.»

При этом за нарушение условий экспозиции директору музея грозит ответственность вплоть до уголовной. Руководством было принято решение перенести экспонаты. Сейчас скульптуры можно увидеть в главном выставочном зале художественного музея на улице Ленина. По сути, они были возвращены на свое прежнее место. Правда, некоторые из них пока останутся в фондохранилище. А доходный дом купца Гиндина ожидает реконструкция. Согласно предписанию, ее должны выполнить до 2020 года. После ремонта здание будут использовать только как административное помещение.