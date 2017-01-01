Видео Главная новость Иркутск В 2016 Иркутск отметил свое 355-летие 01.01.17

Своеобразный рекорд поставили иркутяне – более ста тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные 355-летию областного центра. По традиции по улицам городам прошло костюмированное шествие. На главной площади города выступил пианист Денис Мацуев. Но это лишь малая часть того, что было подготовлено для иркутян. 2016-й в Иркутске был объявлен годом благоустройства.

Ярослава Салина, жительница г. Иркутска

Здесь всегда был двор раньше. Но пока стояли кладовки, пока стояли гаражи. Все было как-то мусорно. А потом появились у нас дети. И очень захотелось, что бы у нас тут была красота.

Над красотой работают всем двором. Сажают цветы, красят ограждения. Активно помогает управляющая компания – это её сотрудники сначала разобрали старые кладовки и гаражи, затем разровняли и подготовили землю. От благоустройства дворов – к благоустройству целых городских кварталов. Прежде, чем строить, иногда приходится ломать.

На въезде в Кировский район снесли стелу, простоявшую здесь несколько десятилетий. Даже автор называет ее худшей своей работой. Советский элемент декора пробовали сделать полезным – здесь открывали кафе, но ужин вблизи крупной транспортной развязки успехом не пользовался. Теперь на этом месте будет парк.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Вы поглядите, ребята. Вы, по сути, присутствуете при историческом моменте! Историческом событии! Мы обязательно здесь все приведет в порядок обязательно.

В центре города на перекрестке Тимирязева, Софьи Перовской, Подгорной – территория бывшего Шанхайского рынка – идет снос торговых рядов. Прощай, контейнеры, прилавки, павильоны. На освободившемся пространстве – это примерно 50 гектаров – будут воплощены в жизнь новейшие градостроительные решения.

В юбилейном году в Иркутске дорожный ремонт разворачивается с невиданной силой. Рабочие с помощью специальной техники за сезон закрыли сотни ям и неровностей. Принято решение перераспределить деньги в муниципальном бюджете. На ремонт дорог сумма увеличится кратно. А значит и за подрядчиками – особый контроль. Ход ремонта проверяют даже ночью. И еще крупные проекты – строительство развязок. Старокузьмихинская сдана, основная часть Покровской тоже. На очереди Маратовская. И это лишь малая часть того, что удалось сделать в подарок городу к его 355-летию

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Самое главное, что в этом году мы с вами показали, несмотря ни на какие трудности, мы можем заниматься и благоустройством города, и строительством дорог и развязок, и строительством школ, детских садов. Мы будем заниматься и транспортом, и все это должно быть сохранено и приумножено в следующем году. Я думаю, все это нам под силу.

В 2017-ом у города — не круглая дата. Но взятый курс на благоустройство сохранится. В планах – продолжить строительство набережной в Солнечном, начать обустройство двух новых – одна протянется от плотины ГЭС до бульвара Постышева, вторая свяжет бульвар Гагарина и Нижнюю набережную.