В Шелехове открылся фестиваль колокольного звона

Бог обратился к человеку — такой смысл, по мнению верующих, несет в себе звон колоколов. Сегодня он звучал над городом в течении нескольких часов. Именно так в Петров день открыли фестиваль колокольного звона, символично в храме святых апостолов Петра и Павла в Шелехове. Церковные музыканты обычно остаются в тени. Поэтому удивительно, что управлять колоколами, включая этот большой весом в 20 тонн может даже ребенок.

17-ти летний юноша — самый юный музыкант Иркутской епархии. Для того чтобы выучиться на звонаря Андрею Елисееву понадобилось четыре года. На достигнутом останавливаться не собирается. Теперь планирует учиться дальше — на священнослужителя.

Андрей Елисеев, церковный звонарь.

12-13 лет мне было, когда я услышал первый раз колокола. И мне захотелось тоже научиться, я пришел к учителю Александру. который организовал это все. и начал учиться. Первый год когда учился уже профессионально сдал экзаменационной звон. И еще рисунок сдал колокольного звона.



Сегодня Андрей очень востребован в нескольких храмах области, но чаще всего его мелодии можно услышать из Спасской церкви Иркутска. Действительно, для того, чтобы стать профессиональным звонарем нужно посвятить годы учебе и получить диплом. Такая школа есть в областном центре, именно ее руководителям и пришла идея в 2015 году организовать фестиваль колокольного звона.



Александр Ипполитов, руководитель школы «Баговест» при Спасском храме г. Иркутска.

Так исторически сложилось, что в России это действительно особая музыка, это искусство звонарское — народное, и если до революции в России звонил каждый второй, к сожалению традиция была утрачена, сейчас мало кто звонит, и мы как можем наверстываем эти упущенные годы, и сейчас готовим звонарей, школа звонарей существует в Иркутске уже 10 лет и мы каждый год выпускаем не менее 10 человек.

Этот «Байкальский благовест» второй по счету. Он собрал более 20-ти звонарей региона, включая гостей из Новосибирска, Читы и Бурятии. Сегодня на открытии в шелеховском храме свое мастерство продемонстрировали не только церковные музыканты Иркутска, но также звонари Усолья-Сибирского, среди которых и прекрасная половина. У каждого — своя, особая мелодия

Большинство людей на фестиваль привлекла возможность попробовать себя в роли звонаря. Мастер-классы проводят на этой передвижной звоннице. Она примечательна своей древнейшей реликвией.

Этот старинный Благовест — так называют самый большой колокол — был отлит в 901 году в Ярославле. Сегодня он звонит в Крестовоздвиженской церкви Иркутска. На время проведения фестиваля, колокол разместили на передвижной звоннице. Прикоснуться к истории, а точнее услышать, как она звучит, смог каждый желающий.

Ольга Тимошенко, жительница г. Шелехова.

Мы сюда пришли посетить, попробовать позвонить, поучаствовать в этом празднике церковном, ну и посмотреть, попробовать себя.

Анастасия Москвитина, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

Чтоб зазвучала мелодия колоколов -добиться этого не так уже легко, тут нужна особая технология. Ногой мы нажимаем на педаль и тогда звучит большой колокол Благовест, правой рукой делает замок или захват звонаря и срабатывают маленькие колокола — зазвоники, и уже левой рукой задействуем подзвоники.

Прикоснуться к звонарному искусству еще можно будет в ближайшие 4 дня.Фестиваль «Байкальский Благовест» продлится до 16 июля. Праздничный звон в исполнении иркутских звонарей прозвучит 13 июля в храмах в селах Шаманка и Мамоны, в городе Шелехов и в трех храмах Иркутска — Знаменском, Богоявленском и Спасском. Самые зрелищный момент фестиваля — это крестный ход-сплав по Иркуту, он стартует 14 июля от села Моты в Шелеховском районе, и сделает остановки в Баклашах, Мамонах и Жилкино. В ходе сплава будут звонить с передвижной звонницы, на остановках проведут молебны. Заврешится фестиваль 16 июля в Никольском храме в Листвянке.