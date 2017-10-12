В Центробанке пройдет День открытых дверей

В Центробанке пройдет День открытых дверей12.10.17
Амурский тигр как знак качества. Микроскопическое изображение этого животного есть только на настоящих купюрах. можно ли его разглядеть простому человеку. Об этом готовы рассказать работники главного Банка Приангарья — они проведут день открытых дверей. Наш корреспондент Анастасия Цыганкова успела забежать к ним раньше и готова открыть некоторые секреты.
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