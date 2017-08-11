Видео Главная новость Новости Область Происшествие

В Усть-Куте произошел пожар в резервуаре с пятью тоннами топлива

11.08.17

Три человека пострадали сегодня при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии. Работники предприятия экстренно госпитализированы с ожогами в районную больницу. Как пояснили в региональном МЧС, загорелся резервуар с пятью тоннами топлива. Была и угроза распространения огня на соседние емкости. Ликвидировать открытое горение удалось в течение часа, благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при откачке топлива из резервуара.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.