В трех поселках Иркутского района нет фельдшера

Жителям трех поселков в Иркутском районе приходится болеть в соответствии с графиком дежурств выездной бригады врачей. С недавних пор в этих населенных пунктах нет фельдшера. С теми, у кого по расписанию не получается, встретилась наш корреспондент Татьяна Веретина.

На приеме – жительница поселка Горячий Ключ Наталья Аксенова. Она гипертоник. Раньше во время скачка давления могла обратиться к фельдшеру у себя в посёлке. Сейчас, когда фельдшер уволилась, приходится ждать, пока в поселок приедет выездная бригада врачей-терапевтов. Это при том, что высокое давление, как известно, ждать не любит. Но больше всего Наталья Аксенова боится не за себя.

Наталья Аксенова, жительница п. Горячий Ключ

Вот у меня сейчас мама больная, ей 82 года, я ее никуда не могу вывести. Вот дома сама или уколы сделаю, или таблетками ее отпаиваю. Потому что в скорую мы тогда звонили, скорая не приехала. Я ее вызывала в три часа ночи, она ко мне только в 12 дня приехала.

На выездные бригады теперь одна надежда у жителей поселков Горячий Ключ, Добролет, Поливаниха. Надежда Говорина – мама шестимесячного ребенка. Ближайший педиатр от них – в тридцати с лишним километрах в районной больнице. Проблема даже просто попасть на осмотр, не говоря уж про лечение.

Надежда Говорина, жительница п. Добролет

Был в шесть месяцев у нас осмотр, нам назначили лечение в инъекциях. Нужно было делать ребенку уколы. Десять инъекций. Это просто такая насущная проблема была.

Фельдшера в поселке Горячий Ключ нет с ноября 2016 года. Выездные бригады отправляются в населенный пункт два раза в неделю – по средам и четвергам. В коридоре ФАПа в эти дни не протолкнуться. За три часа, что длится прием, терапевт и педиатр принимают каждый по 30 и более пациентов. В иркутской районной больнице и администрации муниципального образования понимают – так долго продолжаться не может. Нужен фельдшер. Правда, есть больной вопрос. Это зарплата и жилье.

Владимир Зарубин, главный врач Иркутской районной больницы

Здесь была зарплата 12 тысяч, дай бог не соврать. Но ищу на сегодняшний день медицинского работника, да, и готов решить вопросы с заработной платой. Заработная плата будет побольше.

Александр Кузнецов, глава Ушаковского муниципального образования

У нас периодически появляется возможность, кто-то уезжает. У нас ведомственное жилье там небольшое есть, но оно все занято. Но бывает, что квартиры у нас там появляются. Совсем недавно квартира у нас там была, мы принимали решение о том, кого там поселить. Поэтому для фельдшера мы там жилье найдем.

Поиск медицинского работника идет с прошлого года, но пока желающих не нашлось.

Татьяна Веретина, корреспондент новостей «Сей Час»

Если в ближайшее время проблема не решится, и фельдшер не будет найден, то у руководства районной больницы есть еще один вариант. Искать кандидатуру среди будущих медицинских выпускников. Пока же все это время три населенных пункта будут жить без полноценной медицинской помощи.