В «Тальцах» демонтируют Церковь Пресвятой Троицы

Вот такой привыкли видеть церковь пресвятой Троицы посетители «Тальцов». Сюда сооружение 19 века переехало из села Дягино в 90-х годах века 20-го. И использовалась в качестве декорации для съемок русско-японского фильма. С тех пор она так и украшала знаменитый музейный комплекс. Сейчас церковь выглядит совершенно по другому: купола уже сняли, второй этаж разобран. Строение демонтируют — чтобы перенести в другое место.

Владимир Канин, строитель-монтажник.

Самое сложное было снять купола, потому что они были в очень плачевном состоянии, сгнившие балки, пришлось снимать это все аккуратно. Мы ее разбираем, переносим на новое место и там замена на новые конструкции будет, какие балки сгнили — все поменяем.

На реставрацию Троицкой церкви из областного бюджета выделили 10 миллионов, еще полтора добавили из фонда музея «Тальцы». После переноса и ремонта церковь станет действующей. И теперь гости музейного комплекса смогут не только оценить старинную церковь снаружи, но и изнутри. При этом для прихожан будут организованы службы, религиозные праздники.

Анастасия Москвитина, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

В Советское время эту церковь использовали как склад для хранения зерна, в настоящий момент работникам культурно-этнографического музея «Тальцы» совместно с иркутским иконописцами придется воссоздать все святыни храма, включая алтарь и иконостас.

Вопрос о переносе церкви у руководства музея стоял давно, на это две причины. Во-первых, изначально памятник деревянного зодчества установили наспех, с неправильным расположением алтаря и входа для прихожан. После переноса и повторной сборки сделают все как положено. А, во-вторых, на этом месте, где стояла Троицкая церковь, после тщательного изучения исторических очерков, решили воссоздать другую — Введенскую церковь 1698 года, которая раньше находилась в Илимском остроге.

Владимир Тихонов, директор культурно-этнографического музея «Тальцы».

Эта церковь была второй по возрасту после Казанской церкви, и она существовала до 1949 года. А в 1949 году ее по ветхости разобрали, и вот здесь последний снимок этой церкви — вот такая она будет. А это ее последний снимок 1949 года.

Таким образом, в скором будущем в «Тальцах» появятся две действующие церкви эпохи 17 и 19 веков — отреставрированная Троицкая и новая — Введенская. Пока главная задача — бережно перенести памятник деревянного зодчества. Строители обещают управиться к ноябрю.