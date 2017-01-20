В Солнечном открылась художественная школа
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В Солнечном открылась художественная школа

20.01.17

В иркутском микрорайоне Солнечный открылась художественная школа. Помещение безвозмездно передала одна из организаций областного центра. Здесь будет находиться отделение городской детской художественной школы №4, рассчитанное на 40 учеников. С условиями, в которых будут заниматься юные художники, сегодня знакомился мэр города. Здесь же на месте Дмитрий Бердников дал поручение представителям ответственных ведомств – управления культуры и комитета по градостроительной политике – продолжить работу с застройщиками по расширению сети муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств. И еще одна новая художественная школа открылась в Иркутске – в микрорайоне Ново-Ленино. Сейчас там обучаются 49 детей. В мае будет объявлен дополнительный набор.

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