В Слюдянке начнется строительство новой школы

Сейчас в средней школе Слюдянки обучаются 435 детей, при проектной мощности здания в 220 человек. При этом, численность населения растёт. А это значит, что в скором времени действующая школа не сможет вместить всех желающих. Проект новой, бОльшей школы уже есть. Необходимо сделать привязку к местности.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области: «Как только будет готова проектно-сметная документация, которую должен разработать сам район, и как они пройдут все экспертизы, можно будет ставить вопрос о строительстве. Да, действительно, школа нужна.»

Вопрос о строительстве новой школы подняли жители Слюдянки на встрече с главой региона Сергеем Левченко. Расчетная мощность новой школы в Слюдянке — 600 человек. Такое же число учеников может принять и новое здание в Култуке. Его отстроили после разрушительной стихии.

Галина Соболева, корреспондент новостей «Сей Час»:

«Старое здание общеобразовательной школы в Култуке было признано аварийным после землетрясения, которое произошло в 2008 году. Мощность подземных толчков тогда достигла отметки в семь баллов по шкале Рихтера. А новое здание впервые открыло свои двери для 600 ребятишек только в 2014. Ну а сейчас учителя с удовольствием готовятся к новому учебному году.»

Школу №7 в Култуке, к сожалению, не признали типовой. Это значит, что проект здания невозможно применять для строительства учебных заведений в других муниципалитетах области. Однако, губернатор Приангарья Сергей Левченко отметил, что этот опыт все же будет применяться в рамках, позволенных законодательством. Такие вместительные школы позволяют организовать учебный процесс только в одну смену. Что и предполагается сделать в уже новом образовательном учреждении Слюдянки.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:

«Действительно, школа необходима, там двухсменная работа. Мы поставили задачу, чтобы все школы области работали в одну смену. Школа находится в старом объекте, старом помещении, совсем не то состояние, как эта школа, которая является, действительно, одной из лучших не только в Иркутской области, но и в стране.»

Включить строительство новой школы в Слюдянке в бюджет предстоящего года уже не получится, поэтому, самой важной задачей на сегодняшний день является экспертиза проекта. Ориентировочно, к работам на площадке смогут приступить в 2019 году.

Галина Соболева, Евгений Шарыпов.