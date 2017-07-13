Продобзор: в разгар лета иркутяне могут сэкономить на овощах

Для больших компаний продавцы делают скидки. Для нашей традиционной рубрики «Продобзор» съемочная группа отправилась на рынок Мельничный — выяснить, какие фрукты и овощи покупать сейчас выгоднее.



Наталья Монахова, продавец.

Вот Африка. Груша форель, 180 рублей например. Абат. Берут и ту и ту. Ташкенская груша приходит в конце августа, в начале сентября. Груш из Ташкента нет, но есть множество других фруктов — персики, абрикосы, слива. Выращивать здесь в Приангарье возможности нет- климат не позволяет. Приходится иркутянам довольствоваться витаминами из ближнего зарубежья. Все меньше на прилавках товара из Китая. Продавцы признаются — вкус не такой насыщенный и цена выше. Вот например перец болгарский, вопреки названию везут его из КНР. 95 рублей за килограмм . Еще две недели назад стоил 180, ташкенский — на 20 рублей дешевле. Китайское у нас вообще не любят. Китайский товар. С Краснодара многое приходило , даже помидор красный. Они по вкусу отличаются Китайские и местное производство.

Еще дешевле овощи местных производителей, но пока их мало. На рынке иркутянам предлагают огурцы, помидоры и капусту от фермеров Приангарья. Белокочанная на 30 рублей дешевле ташкентской. Один килограмм — 28 рублей. Прошлым летом стоила 15. На вопрос почему подорожала, продавцы разводят руками. Иркутянка Юлия Юринцкая живет в частном доме, овощи выращивает на огороде. Помидоры поспели, а капуста дозреет только через пару недель. Вынуждена покупать на рынке.

Юлия Юрницкая, покупатель.

В принципе мне ташкентская нравится, вкусовые качества хорошие, меня устраивает. Свежая что бы была, без гнили, что бы кочан тугой был, небольшую беру обычно. Борщи, щи готовлю.детям пирожки стряпать, тушить ее. Дети любят из свежей капусты.

Сейчас сезон отпусков. Многие едут на дачи и на Байкал. Это повод сэкономить на покупках. Если брать овощи на большую компанию, продавцы делают скидки. Например, помидоры и огурцы весом от 5 килограммов обойдутся на 20 рублей дешевле за каждое кило. Но и без скидок в разгар лета цены на иркутских рынках падают.