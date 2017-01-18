В Приангарье свадебный бум

Суеверные пары, не желая вступать в брак в високосном 2016-ом, откладывали торжество, и наступившему 17-ому досталась двойная нагрузка. Многие выбирают не только год, но еще и дату – желая, чтобы она была красивой. Не исключение сегодняшняя – 17.01.17. Какие ещё даты выбирают молодожены, расскажет Анастасия Цыганкова.

Под звуки марша Мендельсона Людмила и Александр вступают в новую жизнь, где они вместе в горе и в радости будут уже совершенно официально. Вместе со школьной скамьи – времени проверить чувства хватило. Предложение любимой Александр сделал в 2016-ом, но в високосный год свадьбу решили не играть. Заявление подали на первый месяц нового года.

Людмила и Александр Ивановы, молодожены

Это красивая дата. 17.01.17. Мы не хотели обычную. Сейчас модно такие зеркальные. Мы запомним, друзья запомнят. Как бы 1 плюс 7 бесконечность, как наша любовь. Мы выбрали. Да и там восьмерка и в конце восьмерка.

2017-ый богат на свадьбы: с начала года в Иркутской области зарегистрировано 356 браков. Для сравнения – в 2016-ом было 158. Только за первую неделю узаконили отношения 22 пары. Активнее всего в этом отношении были жители Саянска, Мамско-Чуйского и Усть-Удинского районов – там ЗАГСы работали уже с 3 января. В этом году любителям красивых дат есть из чего выбирать.

Инга Трофимова, начальник центрального отдела ЗАГС по г. Иркутску

7 июля всегда пользуется популярностью. В этом году 07.07.2017. Ребята уже звонят, спрашивают, как подать заявление. Еще 8 июля популярный – всероссийский день любви и верности. Ребята считают, что это самые счастливые семьи. Наверное, это оправдано. На 14 февраля подано много заявлений. Мы уже ждем пары для регистрации браков.

Впрочем, работники ЗАГСа советуют датами сильно не увлекаться. Не создавать час пик у алтаря и в зале регистраций. Чтобы не промахнуться со счастьем, лучше смотреть не в календарь, а повнимательнее в глаза друг другу.