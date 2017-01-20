В Приангарье выберут «Молодых профессионалов»

Школьники Приангарья примут участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования пройдут в Иркутске во второй раз. Пятьдесят детей будут состязаться за звание лучших в мобильной робототехнике, сетевом администрировании, инженерном дизайне. Кроме того, участие в чемпионате примут 111 студентов. Для них в этом году конкурс пройдет по 12 направлениям. Среди которых: электромонтаж, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, поварское дело.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области

Наши дети заинтересованы в этом, они готовятся, по некоторым компетенциям настолько много было желающих поучаствовать в чемпионате WorldSkills, что пришлось проводить дополнительные экзамены детям, соревнования, для того, чтобы определить самых лучших, которые будут сейчас участвовать в чемпионате.

Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Приангарье с 13 по 17 февраля. Оценивать работу участников будут 187 экспертов – преподаватели, сотрудники промышленных предприятий и компаний.