В Приангарье восстанавливают заброшенные фермы

Вот так, с гордостью Дмитрий Пашков показывает новую ферму — у него уже сейчас есть 300 свиней. Переориентировать производство на молочную отрасль он решил совсем недавно. И подал заявку на средства государственного гранта. Полученные 10 миллионов рублей помогли отремонтировать старую совхозную ферму и закупить оборудование — косилку, пресс, аппарат для упаковки сена на зиму. Даже доить, кормить и поить коров теперь будут машины.

Дмитрий Пашков, фермер.

Смогли в течении года провести реконструкцию полностью фермы. Установили доильное оборудование, навозоудаление, полностью ферму обработали полеуритановой установкой для сохранения тепла.

Пока в хозяйстве 79 голов, все — местные. Но осенью ферма пополнится красно-пёстрыми коровами из Красноярска. Сто тёлок будут давать около двух тонн молока в сутки, поэтому чета Пашковых уже задумывается и о собственной линии переработки удоя.

Дмитрий Пашков, фермер.

Подготавливаем помещение и планируем все-таки перерабатывать молоко. Собственную переработку, уже разговариваем по сертификации нашей продукции, по пастеризации и производству. Пока планируем производить сметану, творог и молоко.

До конца года в Приангарье введут в эксплуатацию еще 11 подобных ферм. За пять лет действия программы поддержки семейных животноводческих хозяйств гранты получили уже 48 подворий — те, что соответствовали всем требованиям. Так, одно из важных условий — наличие 40% собственных средств.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Фермы сегодня есть заброшенные, неиспользуемые. Их необходимо восстанавливать, их есть возможность восстановить, мы видели какое было состояние по фотографиям, и то, что сейчас получилось, это результат очень хороший. Порядка 10 миллионов он потратил на ферму, то есть это половина, и оставшиеся деньги на кормозаготовительную технику.

Полученные гранты можно потратить на строительство фермы — от проекта до возведения, покупку техники и оборудования, а также заполнения стойла племенным скотом.