В Приангарье будут развивать летние лагеря для детей-инвалидов

Каждое движение — для него уже подвиг. Пусть иногда не получается, но он идет к своей цели. 14-летний Алексей в детском оздоровительном лагере «Мандархан» не просто отдыхает, проходит реабилитацию уже шестой год — он страдает детским церебральным параличом. Из-за малоподвижного образа жизни, Алеша набирает лишние килограммы. А здесь, на заливе Малого моря озера Байкал, только за одну смену сбрасывает 5 килограммов и многому учится.

Алексей Алексеев, воспитанник детского оздоровительного лагеря «Мандархан».

Нравится тут, хорошо спится. Море, Байкал, плаваю, свежий воздух.

Любовь Алексеева, жительница г. Иркутска.

Как начали ездить, он лучше начал ходить. Мы раньше приезжали только с ходунками, кое-как. Сейчас я к нему подхожу, он идет, я его поддерживаю. И меньше болеть стал. Раньше часто болел простудными заболеваниями, сейчас зимой не болеем.

Сейчас здесь отдыхают 36 детей-инвалидов с разными диагнозами: синдромом Дауна, аутизмом, умственной отсталостью. Они приехали вместе со своими семьями, с братьями и сестрами. Живут в 5-и корпусах, где для удобства установлены пандусы и тротуары. Организовано 6-и разовое питание. Оборудован пляж, возведены спортивные площадки и специализированная игровая, в том числе для колясочников. Сегодня в оздоровительном лагере — губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Главе региона демонстрируют, как дети проходят пескотерапию, арт-терапию и другие коррекционно-развивающие занятия. За одну смену лагерь может принять до 70 человек. А за шесть летних смен — до 220 воспитанников. Сергей Левченко заявил, теперь на «Мандархане» смогут оздоровиться еще больше детей с ограниченными возможностями. Планируется строительство новых корпусов.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Территория здесь относительно небольшая, потому что вокруг много строений и много баз. И утрамбовывать большое количество — совсем не нужно. Надо, чтобы детям было здесь комфортно. Поэтому по приблизительным расчетам мы до 100 человек доведем.

Кроме того, лагерь ждет реконструкция. Будут заменены старые деревянные корпуса, чтобы сделать пребывание детей и родителей максимально комфортным.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

В этом году началось строительство еще одного корпуса. Он рассчитан на 22 ребенка. Пока он возведен на половину. Планируется завершить строительство к осени. Как рассказывают работники лагеря, дом полностью адаптирован для детей с ограниченными возможностями и все удобства находятся внутри.

В 2018 году будут дополнительно выделены средства на развитие летних лагерей для реабилитации детей-инвалидов. Губернатор дал поручение разработать программу, чтобы и в северных районах области появились такие же учреждения, как «Мандархан», название которого переводится как «здоровый, крепкий».