В областном центре увеличились пробки

9 часов утра. Иркутск. Автолюбители пытаются пробраться в центр города. Но скорость движения не превышает 5 километров в час. Так ситуация выглядит на Маяковского, которая ведёт к Глазковскому мосту, также других прилегающих улицах — Гоголя, Профсоюзная, Челнокова.

Ну получаса наверное стоим. — А откуда началось? — На подъеме, Кайская гора.

С Кайской горы началось. Да нормально, можно и подождать, если для нас это будет хорошо.

Некоторые автовладельцы уже знают — на старейшем в городе мосту начался ремонт, поэтому придётся запастись терпением. Даже к полудню, когда казалось бы горожане уже разъехались на работу, ситуация не изменилась. Вот она — причина транспортного коллапса. На переправе со стороны ведущей от железнодорожного вокзала в центр Иркутска, меняют бетонные ограждения. Вместо них установят металлические типа «волна», это позволит снизить нагрузку на мост более чем на 100 тонн. Ведь вес старых блоков составляет 186 тонн, а металлических — 12 тонн. Всего заменят 72 тяжеловесных конструкции.

Сегодня рабочие сделали закладку деталей под новые металлические стойки, а также разметку. После чего останется залить бетон и установить новые ограждения. Глазковскому мосту 80 лет. В 2007 году был разработан проект по капитальному ремонту сооружения, но он так и не был реализован.

Руслан Батраченко, заместитель председателя комитета городского обустройства.

На сегодняшний день уже проект устарел, требует корректировки, наша задача на сегодня это провести реконструкцию путепровода на Джамбула, там оценивается реализация в 4 года, после этого мы приступим к кап.ремонту Глазковского моста, то есть сначала Джамбула, потом Глазковский мост.

Всего на обновление моста из городского бюджета выделено 7 миллионов рублей. Работы на этой стороне моста продлятся 10 дней. После чего рабочие приступят к замене асфальтового покрытия. Новое полотно будет уложено на площади 6 тысяч квадратных метров. Чтобы не создавать дополнительных транспортных заторов, снимать старое полотно и укладывать новое будут ночью.