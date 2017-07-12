В Ново-Ленино неизвестный проколол колёса сразу у 11 машин

Инцидент произошел на улице Севастопольской. При чем одним двором злоумышленник не ограничился.

В общем, вот здесь был порез, даже видно, как залатали на шиномонтажке дырку. Видно, что ножом тыкал, — рассказывает Павел Бутаков о неприятном сюрпризе, который поджидал его утром выходного дня. Бдительная соседка позвонила предупредить: с автомобилем — что-то не так. Позже обнаружилось, что колёса проколоты у всех 11 машин, припаркованных во дворе. Понять, что всё-таки произошло, помогли свидетельские показания и камера наблюдения.

По итогу потом выяснилось, что это какой-то один молодой человек – не знаю, какие цели он преследовал – просто шёл по своему пути, по своему маршруту прокалывал шины колёсам. Так получилось, что у меня одно колесо попало, а у кого-то – дальше, где по его маршруту, в других дворах – у кого-то два, три, четыре колеса, — рассказывает Павел Бутаков, пострадавший.

Половину выходного дня автовладельцы потратили на выяснение обстоятельств и устранение ущерба. За одно повреждённое колесо Павлу пришлось отдать полторы тысячи рублей; о том, в какую сумму обошёлся ремонт для менее «удачливых» соседей, старается не задумываться. Сейчас обстоятельства и материалы дела изучает полиция.



По данному факту в отдел полиции №4 межмуниципального управления МВД России Иркутска 8 июля 2017 года поступило 5 заявлений от граждан. Сотрудниками полиции проводится проверка, также было изъято видео с камер наблюдения, которое показало, что в районе дома №216 улицы Севастопольской неизвестный преступник повреждает колёса припаркованных автомобилей. Сейчас ведётся розыск подозреваемого; в случае установления задержанный будет привлечён к ответственности, — Юлия Агаткина, представитель МО МВД г. Иркутска.

Это не первый случай подобного хулиганства: пять лет назад, в 2012 году неизвестный проколол колёса жителей дома по адресу Постышева, 18, а в 2015 году пострадали автомобили жителей домов на улицах Багратиона и Бородина.