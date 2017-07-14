В музее «Тальцы» открылась выставка, посвященная Первой мировой войне

Здесь стреляют только холостыми. Игорь Сеченов — один из волонтеров передвижной экспозиции, посвященной Первой Мировой Войне. Она открылась в музее «Тальцы». Он также координирует круглогодичные походы, где обучаются азам военной службы парни и девушки с 16 лет. Вот одна из его учениц Вероника. Она занимается уже в течение трех лет и может показывать даже вот такие – совсем не женские – навыки. Но кроме аниматоров в экспозиции есть исторические ценности.

Екатерина Проворотова, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

Главный экспонат выставки, посвященной Первой Мировой Войне, это пулемет Максим. Он поступил на вооружение российской армии в конце 19 века и участвовал во всех боях и даже в период Великой Отечественной войны.

Пулемет назвали в честь изобретателя по фамилии Максим, но в России его принято называть Максим. Это станковый пулемет, он является одним из родоначальников автоматического оружия. Был предназначен для поддержки пехоты огнем. После долгого хранения на армейском складе, пулемет решили деактивировать, списать и подарить Музею Истории города Иркутска, откуда он и попал в «Тальцы».

Владимир Тихонов, директор архитектор-этнографического музея «Тальцы».

Первая Мировая Война считается забытой войной у историков. Иркутские специалисты-историки решили реконструировать этот период, чтобы люди знали, что это было. Мы договорились и, вот, у нас появилась данная экспозиция, отражающая именно солдатский бивак периода Первой Мировой Войны.



Над экспозицией еще продолжается работа. Планируется поставить палатки той эпохи, сделать кострище, вокруг которого будут сидеть солдаты и петь военные песни. Передвижная экспозиция будет находиться под открытым небом до начала сентября. После завершения экспозиции, экспонаты вернут в музей истории города Иркутска.