В музее «Тальцы» возрождают стекольное производство

В руках мастера-стеклодува Максима Орлова на глазах изумленной публики рождается настоящее произведение искусства — из обычной стеклянной трубки получается изящный елочный шар. Выглядит это легко, но только на первый взгляд. Выдувание требует большой физической выносливости и многолетнего опыта.

В архитектурно-этнографический музее «Тальцы» сегодня начала свою работу производственная мастерская стеклодувов. Волонтеры из Омска совместно с музеем организуют занятия для посетителей и рассказывают все тонкости работы. Увидеть «стеклянные чудеса» желают многие туристы и приходят целыми группами. Ирина Чувашова стала одной из первых кому посчастливилось участвовать в мастер-классе.

Ирина Чувашова, посетительница музея «Тальцы».

Для Тальцов стеклодувный промысел – это святое. И очень часто хочется посмотреть что как изготавливается. И мастер-класс дал очень хороший рассказ о этом производстве, и самое главное настолько это все красочно и все это запоминается. И это редкий случай, когда можно прикоснуться к сотворению чего-то



Александра Малых, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

По технике безопасности работать со стеклом нужно в очках. Здесь омские мастера возрождают вековые традиции и работают с местным тальцинским стеклом. Его отличительная черта и особенность в том, что оно более эластичное и поэтому работать с ним намного легче и удобнее.

Разместилось производство в маленьком уютном домике. Здесь у мастеров-стеклодувов под рукой есть все необходимое. Оборудование и расходные материалы они привезли с собой. Поэтому здесь вы не увидите массивных инструментов и приспособлений.

Григорий Кирюшин, мастер-стекодув.

В Тальцы мы приехали возрождать стекольную промышленность этой местности. Она нам очень близка. Для нас это место можно сказать – святое – здесь был стекольный завод

осваиваем новые способы работы со стеклом: работаем со стекломоделированием, работаем с фьюзингом, тем же лэмпворком. Все чем позволяет нам заниматься оборудование. Работаем как на горелках, так и на небольших печах.





Секрет тальцинского стекла пытаются разгадать ученые не только нашей страны. Ведь уникален сам его состав, поэтому изделия невозможно перепутать с аналогами других известных производителей. Из многоцветного стекла делали даже витражи. Сегодня в «Тальцах» не производят оконное стекло, как это было раньше — основное направление — это сувениры.

Вадимир Тихонов, директор музея «Тальцы». Тальцинское стекло фактически производство стекольное ничем не отличается от того же муранского производства в Венеции. Только одной особенностью — там стекло прямо производят, свеженькое. А мы используем стекло конца 18 века — кобольтовое, аметистовое, зеленое и прочее и те посетители, которые к нам приезжают фактически сталкиваются с историей это эксклюзив и никакое муранское стекло с этим не сравнится.



Можно сказать, что созданный когда-то ученым Эриком Лаксманом и купцом Александром Барановым завод получил второе рождение с приездом мастеров-стеклодувов из Омска. Их мастер-классы в музее «Тальцы» будут идти до конца лета.