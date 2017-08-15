В каком университете Иркутска самый высокий проходной балл?

Своё рабочее место, трудовой стаж 2 года. Для студентов журфака это высшая награда за успехи в учении, а для 18-тилетней Александры Бениковой это наоборот пропуск в университетские стены. Девушка занимается мониторингом региональных телевизионных программ в информационном агентстве «Сибирские новости». Ежедневная практика помогла ей сдать вступительные экзамены в Байкальский государственный университет на заветные сто баллов.

Александра Беникова, студентка 1 курса Байкальского государственного университета.

Когда я пришла писать первый вступительный экзамен — эссе, темой было «Современное телевидение». И так как я работаю с телевидением буквально каждый день, мне было достаточно легко подобрать примеры именно из сюжетов, которые я отсматриваю каждый день и описать то, что действительно существует на современном телевидении.

В Байкальском государственном университете девушку привлекла возможность изучать восточные языки. Сдать экзамены на максимум было делом принципа. Конкурентов Александра обогнала почти на 20 баллов. В рейтинговом списке абитуриентов «Международной журналистики» она первая. Конкурс на это направление составил 15 человек на место, однако и это не самый высокий показатель. Труднее всего было поступить на очную форму обучения управленцам.

Ольга Пензина, заместитель ответственного секретаря Байкальского государственного университета.

На некоторые программы этот конкурс достигал 56 человек на место — на программу управления персоналом. На государственное и муниципальное управление — 46 человек на место, но а в целом — 21 человек на место. Также нам удалось улучшить результаты среднего балла, он достиг в этом году 73. И этот балл является рекордным по Иркутской области в целом и по региону.

Прием абитуриентов на бюджетные места очной формы обучения осуществлялся в этом году по восьми направлениям бакалавриата и по трем специальностям высшего образования. Столь высокий конкурс и проходные баллы говорят о хорошей подготовке будущих студентов. А при качественном высшем образовании, они станут высококвалифицированными специалистами в выбранной сфере.