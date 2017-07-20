В Иркутском драматическом театре имени Охлопкова начался ремонт. Рабочие намерены обновить и основное здание, и пристрой. На эти цели из областного бюджета выделено 55 млн рублей.

Чтобы обновить планшет — то есть пол — камерной сцены, нужно сначала убрать весь мусор из старых основ. В Драматическом театре с закрытием театрального сезона начались ремонтные работы. Сделать предстоит много.

Андрей Стрельцов, заместитель директора Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкого.

Так интересно получилось, что директор театра мне всегда говорил, что у нас всегда должна быть папочка, со всеми нашими хотелками, нуждами, сметами, проектами и так далее. Хорошо, я завёл такую папочку… Но мы не ожидали, что практически на всю эту папку нам выдадут в этом году деньги.

Всего — 55 миллионов из областного бюджета. Только на здание основной сцены – старейшее в области – уйдёт 35. Театр планируется обновить в прямом смысле сверху донизу. Большие работы проведут и на камерной сцене, в пристрое театра. Там отремонтируют служебные помещения в подвальном и на первом этажах, заменят металлические отливы по фасаду, проведут частичный ремонт кровли — для создания нужного уклона для отвода воды от здания. А еще отремонтируют отмостку с перекладкой тротуарной плитки, проведут изоляцию цокольной части. Также в основном здании и пристрое театра заменят трубопроводы крупных диаметров на холодном, горячем водоснабжении и отоплении.

Вера Ефимова, представитель подрядчика.

Ремонт будет проходить в два этапа, первый этап это зрительный зал, ложи, коридоры. Планируем закончить работу к числу 20-25 августа. И второй этап будет закончен в середине — в конце сентября.

Как раз ко времени, когда начнется новый театральный сезон. Несмотря на то, что здание будет обновлено, интерьеры останутся теми же. Вопрос о выделении средств на техническое оснащение, световую и звуковую аппаратуру, а также кресла в зрительном зале будет рассматриваться осенью.