В Иркутске появился сквер имени профессора Ходоса

Сквер перед геронтологическим центром на улице Ленина в Иркутске перестал быть безымянным. Теперь он носит имя выдающегося советского и российского невропатолога, создателя иркутской неврологической школы профессора Ходоса. Здесь, в областном центре, он вырастил плеяду известных врачей. Многие из которых пришли сегодня на открытие.

Церемония открытия давно знакомого иркутянам сквера – теперь под новым именем. Зеленая зона с фонтаном и лавочками на улице Ленина перед областным гериатрическим центром теперь носит имя знаменитого иркутского невропатолога Хаим-Бера Ходоса. Сегодня здесь двое внуков профессора. Врачебная династия Ходосов насчитывает около пятисот лет. Хаим-Бер Гершонович один из самых знаменитых ее представителей.

Борис Астрахан, внук Хаим-Бера Ходоса

Знаете, я не стал врачом, как все остальные родственники, потому что именно пример деда, его служения, я не нашел в себе силы также работать. Его личность гораздо выше, чем мы. Для меня он дедушка , добрый, внимательный.

На открытие сквера собралось более 50 человек. В основном, врачи. Многие – бывшие студенты профессора, достигнувшие больших высот на медицинском и научном поприще. Среди них главный невролог Иркутской области Владимир Шпрах. Во многом благодаря ему сквер получил имя медицинского светила.

Владимир Шпрах, главный невролог Иркутской области

Осмотры, которые он проводил в своем кабинете, были великолепнейшей школой для неврологов. И сейчас это вспоминается со слезами на глазах, потому что я очень уважительно и с любовью отношусь к профессору. Так что этот человек, который сделал мою судьбу.

Хаим-Бер Ходос после окончания института поступил на работу в клинику нервных болезней Иркутского мединститута, где и трудился всю жизнь. Об этом здесь напоминает мемориальная доска. В 1948 выпустил учебник нервных болезней для ВУЗов, который актуален и сейчас. Всего авторству профессора принадлежит 160 научных работ. Он участвовал в лечении около 150 тысяч больных. Предлагали высокие должности в Ленинграде и Москве – отказался, остался в Иркутске. Стал почетным гражданином города, который не был ему родным.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Хаим-Бер Гершанович родился в Белоруссии, учился в Томске, и тем не менее, колоссальный вклад внес в развитие медицины, культуры и традиции нашего города, и замечательно что мы с вами не только на словах , но и на деле стараемся поддерживать и сохранность традиции.

Знаменитый врач умер, не дожив года до столетнего юбилея. Идея увековечить память Хаим-Бер Ходоса появилась тогда же в 1995. Исполнилась лишь сейчас, но лучше поздно, чем никогда, а лучше долгой жизни – только долгая жизнь на благо людей.