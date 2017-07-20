В Иркутске начались работы по ремонту дорог вокруг сквера Кирова

Сначала фрезеруют, затем приступят к укладке нового асфальта, а также к замене тротуарной плитки возле пандусов. Работают в ночное время. Что бы не доставлять хлопот пешеходам и водителям, а также во избежание пробок. С 9 вечера и до 6 утра техника выходит на одну из центральных дорог города, которую последний раз ремонтировали еще в 2004.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутск.

Состояние нашей центральной площади требовало того, чтобы мы обратили на нее внимание. В прошлом году не нашлось возможности и средств на то, чтобы включить в ремонт. Очень важно, что работы ведутся в ночное время, это позволяет избежать транспортного коллапса днем, когда люди работают, надо ехать по делам и очень важно, что в работы по контролю качества включены наши общественники.

На месте мэр города Дмитрий Бердников. Он лично следит за ходом работ. Ремонт этой дороги планируется закончить 15 августа — меньше, чем за месяц, вокруг сквера Кирова должны заменить порядка 28 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Михаил Чайковский, директор МУП «ИркутскАвтодор».

Здесь у нас будет замена 30 пандусов, это пешеходные переходы для инвалидов, и 400 квадратов плитки. И из них в том числе 50 квадратов тактильной плитки, которая нужна для того, чтобы слабовидящие люди переходили дорогу.

В этом сезоне ремонт большими картами проводят на 25 объектах, 6 из них уже завершены, приемка работ идет с применением механизма общественного контроля. Сквер Кирова, улицы Сухэ-Батора, Ленина, площадь графа Сперанского – одни из главных объектов, которые знаменуют собой второй этап работ.