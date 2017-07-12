В Иркутске до конца июля откроют веревочный парк на острове Юность

Остров Юность. С каждым годом это место все больше привлекает жителей и гостей нашего города. Здесь можно не только скрыться от городской суеты,но и — в перспективе — активно провести время. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды», здесь началось строительство веревочного парк . Его открытие запланировано на 25 июля. Но это только одна из многочисленных площадок, которая появится на острове

Это досуговая деятельность, где будет реализован очень интересный проект детской площадки- автодром. Там детей будут обучать правилам дорожного движения . Это спортивные проекты, два корта, которые будут на Юности размещены , скейт парк и останутся места, которые уже есть под футбольные и волейбольные площадки. Это вот такие блоки, которые будут в этом году реализованы, — Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.

Подрядная организация уже приступила к работам. Техника выравнивает место для будущей парковки. Она будет рассчитана 265 машин. На территории островов Конный и Юность появятся почти 200 скамеек, 100 урн, в вечернее время парковую зону будут освещать 43 фонаря. Эта часть острова станет пешеходной , отдельно будут заасфальтированы велодорожки. Воплощение проекта в жизнь на особом контроле главы города . Сегодня на месте Дмитрий Бердников провел выездное совещание.

Скажите коллеги, у нас везде условия для маломобильных групп есть? То что мы с вами делаем это очень важно, — Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Это первая площадка на которой уже приступили к работам в рамках «Формирование комфортной городской среды». Большинство работ на острове Юность и Конный планируется закончить в конце августа. Однако самым ожидаемым станет установка колеса обозрения. Его диаметр -50 метров. Монтаж планируется осенью, а значит в скором времени жители Иркутска смогут увидеть пейзажи родного города с высоты птичьего полета.