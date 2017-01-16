В Иркутске горел трамвай
Происшествие

В Иркутске горел трамвай

16.01.17

В Иркутске горел трамвай. ЧП случилось на остановке «Метеостанция» в субботу днем. Видео в социальные сети выложили очевидцы. Пассажиры самостоятельно покинули салон, на место прибыли пожарные. Они сбили огонь в считанные секунды. Как было установлено, инцидент произошёл из-за того, что зажало колодки. В Иркутске это не первый такой случай: 5 января похожее происшествие случилось в районе железнодорожного вокзала. Тогда также обошлось без пострадавших.

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