В Иркутске внедряют электронные сервисы
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В Иркутске внедряют электронные сервисы

16.01.17

Электронные сервисы для работы с населением планируется запустить в Иркутске в этом году. Это часть проекта «Открытая мэрия». О нововведении шла речь на совещании с главами округов, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Предполагается, что сервисы дадут возможность иркутянам в режиме онлайн голосовать за те или иные проекты, оставлять свои жалобы и предложения, получать услуги муниципальных служб и справочную информацию. Система также позволит контролировать ответы на обращения граждан к главам округов и к самому мэру.

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