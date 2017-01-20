В Иркутске введен особый противопожарный режим
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В Иркутске введен особый противопожарный режим

20.01.17

Три человека погибли в огне в областном центре с начала года. В связи с участившимися случаями пожаров в Иркутске введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 6 февраля. Главная причина возгораний в многоквартирных домах – неисправная электропроводка и вышедшие из строя электроприборы – чайники, плиты, холодильник. В частных домах – отсутствие  железного листа возле печи, который не дает искрам лететь на пол и пренебрежение другими элементарными мерами пожарной безопасности.

Роман Фромич, зам. главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору

Сейчас отдел надзорной деятельности совместно с полицией и администрацией города Иркутска проводят рейды, направленные на снижение количество пожаров и гибели людей. Доносим информацию о не курении в постели, что является еще одной причиной пожара.

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