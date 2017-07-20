В детском летнем лагере училища олимпийского резерва будет построен новый стадион

У гимнасток-юниорок по две таких тренировки в день. Каждая длится три часа. То же самое и у самбистов — отработка бросков, захватов и общие силовые упражнения. В третью смену сюда приехали 340 спортсменов и 26 тренеров. А сегодня они принимают почетных гостей — лагерь посетили представители регионального правительства. Заместитель председателя кабинета министров Валентина Вобликова отметила, с каждым годом количество посетителей лагеря возрастает пропорционально развитию отдельных видов спорта.

Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Бесконечные занятия в спортивных залах — это, конечно, хорошо. Но здесь — это особая атмосфера, особый дух и особая возможность на свежем воздухе, подкрепить здоровье, аппетит, наработать. Ну, и конечно, мы смотрим в каждом оздоровительном лагере, что нам необходимо сделать, чтобы этот лагерь с каждым годом становился лучше, тем более, что это наш, государственный лагерь.

Так, в следующем году в лагере начнется строительство стадиона с профессиональным покрытием. На разработку проектно-сметной документации уже объявлен конкурс. В проекте должны быть футбольное поле, сектор для метания ядра, четыре беговые дорожки и подтрибунные помещения. Кроме того, на территории лагеря есть и другие объекты, строительство которых уже началось.

Виталий Бронников, директор училища олимпийского резерва.

Надеемся, что недострои, которые у нас есть, достроятся. Вообще лагерь рассчитан на мощность 800 человек, столовая на 800 человек. И в принципе, все условия у нас для этого есть — у нас своя холодная вода, у нас свои подстанции электрические.

В ближайших планах — построить новые очистные сооружения, тогда можно будет закончить и оборудование бассейна для пловцов. За последние пять лет в ремонт и модернизацию муниципальных и государственных оздоровительных лагерей направлено вложено 220 миллионов рублей.