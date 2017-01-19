В детских садах и школах вводят карантин от гриппа

В детских садах Ангарска 11 групп закрыты на карантин. В остальных дошкольных учреждениях области, где число заболевших не превысило 20 процентов, проводится обязательная профилактика. Борьбу за то, чтобы не пустить вирус на свою территорию, ведут также поликлиники и больницы Приангарья. В большинстве учреждений введен масочный режим.

Более двадцати таких масок выдали за утро в детской поликлинике №3 областного центра. Заодно персонал напоминает: чтобы от маски был толк, в ней не стоит ходить слишком долго. Иначе она превратится в накопитель микробов.

Лариса Савкина, медицинский регистратор Иркутской детской городской больницы №3

К нам в регистратуру приходят пациенты, мамы с детьми. Мы каждому выдаем маски, чтобы была профилактика противоинфекционных заболеваний, в том числе, от гриппа. Мы им говорим, что нужно минимум два часа носить, а потом менять масочку. Каждые 2-3 часа они должны менять.

Если некоторые пациенты все же игнорируют правила поведения во время эпидемии и ходят по больничным коридорам без маски, то у врачей всё строго. Плюс – регулярное проветривание кабинетов, кварцевание. С начала года в поликлинике не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Это результат успешной прививочной кампании 2016 года, считает главный врач. Тогда в лечебном учреждении привили более 5 тысяч детей.

Елена Дядькина, главный врач Иркутской детской городской больницы №3

Вся вакцина, которая была предназначена нам по плану, мы ее всю стопроцентно использовали для того, чтобы привить детей в школах, детских садах и на участках. Кроме того, родители имели право пользоваться вакциной другого производителя для того, чтобы, скажем, усилить действие этой вакцины.

Еще одна мера профилактики – мониторинг обстановки в школах и детских садах. Пока ни одно образовательное учреждение на карантин закрыто не было, закрывали только отдельно взятые группы в дошкольных учреждениях. По Ангарску таких групп 11. Там заболело более 20 процентов воспитанников.

Лариса Лысак, начальник управления образования администрации Ангарского городского округа

Сегодня мы уже имеем мониторинг, что 11 групп в дошкольных учреждениях закрылись. Группы закрываются на карантин, как предписывают правовые документы.

Чтобы остаться по эту сторону эпидпорога, в дошкольных учреждениях Ангарска принимают меры профилактики. Например, в этом садике воспитанникам делают точечный массаж. Детям нравится. Тем не менее, с начала 2017 года в больницы Приангарья с диагнозом грипп и ОРВИ было госпитализировано 724 человека, из них 420 детей. На случай, если число заболевших вырастет, в медучреждениях будут развернуты дополнительные койки.

Юрий Лысанов, главный внештатный эпидемиолог Иркутской области

На базе инфекционной больницы, то есть другие койки, которые были предназначены для других инфекций, расширили количество коек. Кроме того, на базе Ивано-Матренинской больницы, где у нас существует инфекционно-боксовое отделение. В Шелеховском районе развернуты койки для детей Шелеховского и Иркутского районов.

В общей сложности в больницах Приангарья готовы почти 3 тысяч коек, в том числе, 336 реанимационных. Эпидемиологи уверены, этого хватит – число заболевших гриппом и ОРВИ пошло на спад.